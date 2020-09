Léna Situations : le YouTubeur américain Carden lui dédie une chanson !

Léna Situations : Carden, le YouTubeur américain lui dédie une chanson !

Léna Situations inspire toute sa communauté, mais pas que : l'influenceuse a donné des idées au YouTubeur américain Carden pour... une chanson ! Eh oui, il lui a dédié un morceau intitulé Lena Situations (The Baddest B**** in France). Un morceau que la YouTubeuse aux plus d'un million d'abonnés a repris dans son dernier vlog.