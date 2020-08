Léna Situations sur son couple avec Seb La Frite : "On avait trop peur d'être des clichés"

En seulement quelques années, Léna Situations a réussi à se faire une place parmi les plus grands youtubeurs français. De son vrai nom Léna Mahfouf, elle compte aujourd'hui près de 2 millions d'abonnés, avec qui elle partage tout. Enfin, presque tout. Dans une interview accordée à l'AFP et relayée par le Courrier Picard, elle explique pourquoi elle refuse d'exposer sa famille (notamment sa mère et son petit frère) ainsi que ses amis : "Certains de mes amis n'apparaissent jamais, même s'ils sont extrêmement présents dans ma vie".

Léna Situations se confie sur les critiques et son couple avec Seb La Frite

La raison : "On n'est pas forcément à l'aise face à la caméra, il faut se forger une carapace face aux critiques. L'humain n'est pas fait pour recevoir autant d'attention, autant d'amour ou de haine !". Si ses abonnés sont, en majorité très gentils, certains peuvent parfois se montrer "assez agressifs" : "Elles ont l'impression qu'on se connaît depuis des années". Depuis 2-3 ans, l'influenceuse est d'ailleurs sujette à des crises d'anxiété dues aux réseaux sociaux et à son métier, comme elle le confiait en juin dernier.

"On avait trop peur d'être des clichés"

La pression est telle que c'est par obligation et non par choix qu'elle confirme en début d'année son couple avec Seb la Frite, un autre youtubeur français célèbre. Et pour cause, certaines personnes ont fait pression sur la youtubeuse, qui a préféré officialiser leur relation pour éviter que ce soient des sites qui sortent l'information avant qu'elle ne le décide. Si elle était réticente à l'idée d'exposer son couple, c'est pour une bonne raison : "On avait trop peur d'être des clichés, et qu'on ne nous parle que de ça", avoue-t-elle. Fin septembre, son livre "Toujours plus", un abrégé d'ouvrages de développement personnel, sortira chez Robert Laffont.