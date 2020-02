Léna Situations et Seb la Frite en couple : elle officialise et pousse un coup de gueule

Un superbe cliché en noir et blanc sur lequel Léna Situations et Seb la Frite s'embrassent, accompagné d'une légende dans laquelle l'influenceuse explique : "J'ai reçu des pressions de comptes de gossip qui ne peuvent s'empêcher de parler de nos bulles privées pour quelques likes c'est nul... Je voulais pas en parler comme ça, j'avais envie d'être celle qui vous l'annonce entre nous" et "ça me fait chier d'être dans ce mood énervée / triste pour vous l'annoncer alors que ce monsieur me rend bien trop heureuse depuis 5 mois sa mère. @seblafrite miskine tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, bienvenue dans mon monde".

De nombreux internautes sont déjà fans du couple

Le post Instagram officialisant leur romance a déjà près de 500 000 likes. Et dans les commentaires, les abonnés sont nombreux à valider les amoureux trop mignons ensemble. On peut aussi lire des messages de leurs potes YouTubeurs et influenceurs comme par exemple Mayadorable qui a pris cette belle image et qui a déclaré en riant : "Mon chèque pour la photo ?". Toujours en jouant la carte de l'humour, le studio Danielle a de son côté indiqué : "On dirait Slimane" (en faisant référence à Seb la Frite qui porte un bonnet).

Bilal Hassani trouve de son côté que le couple est "iconique", un avis partagé par Bigflo : "Et ça c'est fou, couple iconique de cette génération". Maxence souhaite "longue vie aux amoureux", Clara Marz s'est fendue d'un "amen" et Kenza Sadoun el Glaoui (blog de Kenza) a commenté d'un émoji coeur rouge. Quant à Johan Papz, qui s'était marié avec Léna Situations à Las Vegas pour rire, il demande "le divorce".