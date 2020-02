Léna Situations en couple : "J'ai pécho mon crush", elle se confie sur son nouveau mec

Léna Situations officialise avec son boyfriend

C'est officiel, Léna Situations est de nouveau en couple. C'est dans une vidéo (baptisée "J'ai pécho mon crush", on ne peut plus clair) postée sur sa chaîne YouTube que la star a révélé sortir avec un garçon : "Le moment est venu pour moi de vous parler de cette relation". "C'est uniquement grâce à moi si cette relation existe parce que j'ai été une grosse forceuse" a-t-elle avoué lors de ce chat avec ses nombreux abonnés pendant qu'elle se maquillait.

Celle qui est très amie avec Bilal Hassani et Johan Papz a d'abord dû faire le "deuil d'une relation" suite à sa rupture douloureuse. Léna Situations a confié avoir perdu "7 kilos" et "arrêté plein de projets". L'influenceuse ne savait pas si elle était prête pour une nouvelle romance, mais un mec lui plaisait. "C'était dans un événement très sympa, il y avait ce garçon que je connaissais de nom" a-t-elle raconté, sauf qu'au début, il ne la remarque pas. "S'il pouvait passer à travers moi, il l'aurait fait tellement il en avait rien à foutre de ma gueule" a-t-elle déclaré.

Mais "s'il apprend à me connaître, il va me kiffer" se disait-elle, positive. "Je me suis dit si moi je le kiffe autant, c'est qu'il y a forcément des atomes crochus, donc c'est potentiellement réciproque" a même ajouté la YouTubeuse. "Je lui ai envoyé des photos sur Insta" en message privé, "pas de moi, de lui" a-t-elle alors expliqué et "ceci crée une conversation". C'est alors que "tous les soirs à 22h17 on s'envoyait des messages" et "au fur et à mesure, il comprend que je suis pas aussi idiote qu'il pensait".

"On s'est pécho"

Après ces discussions sur les réseaux sociaux, ils finissent par se recroiser dans la vraie vie. "J'avais un voyage prévu Tokyo, Australie et Afrique du sud, et le soir avant de partir, c'était l'Olympia de Bilal" (le 21 octobre 2019). Lors de l'after party, "il est venu me voir à 2h du matin, on est parti voir la tour Eiffel". Et ce qui devait arriver arriva : "On s'est pécho".

Au mois de décembre 2019 ils se voient toujours sans pour autant se définir comme un couple. "Je ressentais pas l'envie d'aller voir d'autres personnes", "je savais que, lui, je l'aimais vraiment bien" et "il l'a compris parce qu'il est pas idiot et on a continué de se voir" a-t-elle indiqué. Récemment "j'ai reçu un petit papier qui disait : 'Est-ce que tu veux sortir avec moi ?'. Et là j'ai dit 'oui' parce que j'étais prête".

Léna Situations qui faisait partie de la campagne badass Jennyfer avec de nombreux autres influenceurs est donc recasée pour de bon. Très heureuse, elle veut cependant garder l'identité de son chéri secrète : "Je montre déjà beaucoup, beaucoup de trucs dans ma life. Du coup les copains, désolée, c'est la chose que je vais garder secrète. En tout cas ça me fait rire de voir toutes vos enquêtes sur Twitter, c'est drôle, ça me dérange pas".