Léna Situations se confie sur ses crises d'anxiété : "parfois ça me bouffe mes journées entières"

Après le body-shaming, Léna Situations est revenue sur un autre sujet important : les crises d'anxiété. "Je fais de l'anxiété depuis 2/3 ans et ces derniers temps ça a commencé à prendre beaucoup de place dans mes journées. C'est généralement le matin que ça se déclenche et souvent à cause de la pression que je me mets ou de mon taff.", confie-t-elle ce vendredi 5 juin 2020 sur Twitter. Si la youtubeuse témoigne aujourd'hui, c'est pour aider toutes celles et tous ceux qui sont dans son cas.

Léna Situations se confie sur ses crises d'anxiété

Elle a d'ailleurs partagé "toutes les choses qui l'aident quand elle fait des crises d'anxiété". Pour les "petites crises", elle écoute de la musique, compte dans le mauvais ordre, synchronise sa respiration... "Pour les grosses crises, celles qui me prennent au ventre pendant plusieurs jours : je sais qu'elles viennent de + profond donc ma seule solution c'est de comprendre mon problème et d'essayer de le résoudre ou d'en parler."

Il ne sert à rien de la retenir, il faut au contraire l'accepter : "Je pense qu'on peut "distraire" comme on veut l'anxiété mais à un moment si tu es vraiment mal elle finira par sortir encore plus forte. Alors parfois juste je l'accepte, je me met dans mon coin et je me laisse être un peu triste. Et ça me fait du bien." Autre conseil : consulter un spécialiste. "Je pensais que l'anxiété c'était un truc futile mais parfois ça me bouffe mes journées entières donc je pense que voir des professionnels ça ne peut qu'être bénéfique." Ce n'est malheureusement pas la seule youtubeuse à avoir des crises d'angoisse : de nombreux vidéastes ou influenceurs souffrent de cette "maladie 2.0" dont Zoella, qui confiait il y a deux ans suivre une thérapie.