L'angoisse des réseaux sociaux : la maladie 2.0 des influenceurs ?

C'est sans filtre que Romy s'est confiée à sa communauté ce dimanche 17 mai 2020. L'influenceuse suivie par 1,4 million d'abonnés sur Instagram et 1,5 million sur Youtube avoue être plus que jamais stressée par les réseaux sociaux. "J'essaie de faire les choses du mieux que je peux, de véhiculer des messages positifs, bienveillants, de faire attention à ce que dis/fais etc... car j'ai plus que conscience de l'influence que je peux avoir, surtout sur les jeunes". confiait-elle en story Instagram. Mais cela ne suffit pas : "J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de s'exprimer librement, certains cherchent la petite bête... Ça fait quelques mois que les réseaux sociaux deviennent une vraie source d'anxiété pour moi, sauf que c'est quand même mon taf... Alors ça me fait peur".

Les influenceurs angoissés par les réseaux sociaux

Ce n'est malheureusement pas la seule personne à sentir une telle angoisse à cause des réseaux sociaux. Le malaise des influenceurs est bien réel. Constamment, ils doivent gérer des critiques omniprésentes, qui influencent forcément leurs publications. La youtubeuse et influenceuse EnjoyPhoenix a mis longtemps avant de réussir à s'afficher telle qu'elle est, au naturel et sans retouches. Le 7 mai dernier, celle qui lutte depuis des années contre des troubles alimentaires déclarait qu'elle commençait seulement aujourd'hui à lâcher prise : "il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, je refusais de poster une photo sur Insta qui n'était pas prise au reflex, et dont la couleur n'avait pas été pensée/retouchée pendant des heures. Je passais plus de temps sur la manière dont mon feed allait rendre que sur la prise de la photo elle même, et je me refusais de poster des photos pas assez travaillées".