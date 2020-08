Léna Situations se confie sur ses débuts sur Youtube : "ça ne correspondait pas à la réalité"

Avec presque 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne Youtube et pas loin de 2 millions de followers sur Instagram, Léna Situations est devenue en quelques années l'une des influenceuses françaises les plus populaires. Aujourd'hui âgée de 22 ans, Léna Mahfouf, de son vrai nom, est revenue sur ses débuts sur Youtube dans une interview accordée à l'AFP, relayée par le Courrier Picard. "Dans mes premières vidéos, j'ai 16 ans, je mets un peignoir en soie, ça ne correspondait pas à la réalité. Alors j'ai laissé de côté la mise en scène, j'ai commencé à être spontanée".

Léna Situations revient sur ses débuts sur Youtube

Une authenticité qu'elle tient à garder au montage : "On était juste en vacances avec des copines, sans hélicoptère ni jet-ski. Mon challenge était de faire des montages dynamiques. Rajouter une touche d'humour et d'esthétisme, pour faire comprendre quel était le mood de la journée. J'aime que le montage ait l'air facile à faire, alors que j'y ai passé trente heures". Quand on lui demande ses influences, elle cite notamment la série Friends, "une série où tu t'identifies, tu as envie d'être leur pote. Tu es stimulé dans un cocon confortable, sans drama, sans embrouilles". C'est d'ailleurs un peu la relation qu'elle a réussi à créer avec sa communauté, qui lui reste fidèle au fil des années et ne rate aucune de ses vidéos.

Elle ne veut "pas être à la course aux vues sur les vidéos"

Mais si elle arrive à gagner sa vie grâce à Youtube et à ses partenariats avec les plus grandes marques comme Dior, Disney, Canon ou Balmain, celle qui est diplômée en communication et marketing a un autre travail en parallèle. Elle est salariée de la marque de vêtements Jennyfer : "Ça me permet d'avoir une source de revenus fixes, de cotiser pour la retraite et de ne pas être à la course aux vues sur les vidéos". Une interview dans laquelle elle se confie également sur son couple avec Seb La Frite et sur les critiques.