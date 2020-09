Maeva Ghennam (Les Marseillais) toujours en froid avec Milla Jasmine ? Elle répond

Alors que le show Les Marseillais VS Le reste du monde 5 est loin d'être terminé, l'émission de W9 nous a déjà offert des clashs mythiques comme celui entre Jessica Thivenin et Carla Moreau, Nehuda et Nikola Lozina et Maeva Ghennam et Milla Jasmine. Tout a dérapé entre les deux candidates lorsque l'ex de Mujdat a balancé que Greg avait déjà essayé de la draguer et lui avait fait une déclaration d'amour. Pas au courant de cette histoire, Maeva Ghennam est tombée de haut et a reproché à sa pote de lui avoir caché des infos aussi importantes.

"Il n'y a pas d'embrouille"

Milla Jasmine a tout tenté pour se justifier, mais la complice de Carla Moreau n'a pas voulu croire sa version. Après ce violent clash, les filles ne se sont plus adressées la parole jusqu'à une soirée à l'extérieur de la villa : elles se sont expliquées, mais ça a été coupé au montage, comme l'a révélé la candidate du reste du monde sur Snapchat. Mais depuis le tournage, sont-elles encore en froid ?

La réponse est non : "Aujourd'hui, entre Milla et moi, il n'y a pas d'embrouille. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si en aventure, on se prend pas mal la tête. Mais franchement, heureusement qu'elle est là, parce que je m'ennuierais trop si je ne me disputais pas avec elle. A l'heure actuelle, toutes les histoires sont derrière moi. Le tournage, c'était en été, il y a quatre mois", a expliqué Maeva Ghennam sur Snap.

Milla Jasmine VS Maeva Ghennam

Milla Jasmine et l'ex de Greg ont quand même eu une dernière explication sur Twitter après la diff de leur embrouille : "Si j'avais voulu être avec Greg, j'aurais répondu à ses avances l'année dernière quand nous étions tous les 2 célibataires. Et quand je suis sortie avec Nacca, ça n'a pas dérangé Maeva. Ensuite, chacun a fait sa vie. Greg s'est remis avec Maeva et moi je me suis fiancée", a posté Milla.

Un message auquel a répondu Maeva Ghennam : "Ben non ça ne m'a pas dérangé car je n'ai jamais eu de sentiment pour Nacca. Comme moi, si j'étais sortie avec Shogun, ça ne t'aurait pas dérangé non plus. Et moi, contrairement à toi, à chaque fois que Mujdat m'a parlé, je t'ai toujours tenu au courant et envoyé les captures."