Milla Jasmine "choquée" : Mujdat au casting des Princes, elle fracasse la production

Comme Romain (The Circle Game), Vivian Grimigni, Kellyn (10 couples parfaits 4), Alix et Inès (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), Beverly, Bastien Grimal, Manon (La Villa des Coeurs Brisés 5) et son ex Dany, Mujdat devrait participer aux Princes et les princesses de l'amour 4. Sa participation au programme de W9 fait beaucoup parler puisque l'homme d'affaires était encore fiancé à Milla Jasmine il y a peu : le mariage était même prévu pour cette année.

"Dans 20 jours, j'étais censée me marier"

Pour rappel, Mujdat et l'influenceuse se sont séparés après (ou pendant) Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Depuis, ils ne se sont pas remis en couple et ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi ? Tout simplement parce que Milla est très remonté contre son ex, mais surtout contre la production des Princes et les princesses de l'amour 4, qui a organisé ses fiançailles la saison dernière.

"Dans 20 jours, j'étais censée me marier, avec une personne aussi opportuniste. C'est grave. Regardez comment la vie est faite. (...) Il y a des claques, même des grosses patates qui se perdent, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans pour donner de la visibilité à quelqu'un qui ne le mérite pas, encore sur mon dos", balance l'ex de Nikola Lozina sur Snapchat.

"J'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le c*l"

Milla Jasmine poursuit : "J'espère sortir de cette merde rapidement (...) Si je devais poser des mots, ce serait : 'manipulateur, imposteur, choc.' Je ne savais pas que ça, ça pouvait exister (...) Je ne viendrai absolument pas dans cette émission. Je n'ai pas fait tout ça à mon âge, à deux doigts de me marier, pour me retrouver dans une émission où je me suis fiancée l'année dernière, pour taper un scandale. Je n'ai plus l'âge, ni l'énergie, ni la santé. Ce n'est absolument pas orchestré de ma part et je n'ai pas envie d'aller m'afficher dans cette émission."

La pote de Manon Marsault s'attaque ensuite à la prod : "Je ne comprends pas les attentions, ni les motivations de Studio89. Je suis même choquée ! Ce n'est même pas une trahison, j'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le c*l ! Mais c'est un milieu de requins et il faut être sans scrupule visiblement. Si votre but était que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas et c'est une promesse. J'ai un très mauvais pressentiment avec ce tournage. En même temps, avec des gens aussi malhonnêtes !"

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 conclut : "Dans ce milieu, tu peux travailler corps et âme avec des gens qui organisent tes fiançailles 11 mois avant, te remercient des audiences, prennent de tes nouvelles, pour ensuite te planter un couteau dans le dos. J'espère que les audiences seront à l'égal de votre morale et vos principes."