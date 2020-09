10 couples parfaits 4 : où en sont Anthony Alcaraz et Kellyn depuis le tournage ? (Interview)

Kellyn et Anthony Alcaraz sont tombés amoureux sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 3. Ils sont ensuite partis dans 10 couples parfaits 4... où ils sont arrivés séparés contre toute attente. Des tensions se sont d'ailleurs rapidement fait sentir entre eux notamment à cause d'Adrien Laurent, mais ils ont quand même essayé de se donner une seconde chance. Un gros échec du moins pour le moment car on sait que Kellyn et Anthony Alcaraz sont repartis en couple de l'aventure.

"Anthony est encore très remonté contre Kellyn"

Sauf qu'en mai, les deux candidats se sont une nouvelle fois séparés, à cause de l'incompatibilité de leur caractère, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Se sont-ils réconciliés ou continuent-ils leur vie chacun de leur côté ? Eh bien la réponse est que Kellyn et Anthony Alcaraz ne se sont pas remis ensemble comme l'a confié Adrien Laurent en interview avec PRBK : "Je pense qu'il a tourné la page. (...) Il est encore très remonté contre Kellyn." En même temps, l'ex de Cynthia Khalifeh n'a pas dû apprécier de voir Kellyn se rapprocher d'Adrien dans son dos.

L'ex d'Elsa Dasc nous a d'ailleurs confié : "Je voulais donc voir si Kellyn pouvait être mon match, mais c'était compliqué parce que Anthony était tellement amoureux, il nous a mis des barrières. Je voyais clairement que Kellyn s'en foutait complètement (...) Je voyais que quand elle me regardait, ce n'était pas anodin. Elle n'assumait pas parce qu'il y avait son mec dans la maison." Dur !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.