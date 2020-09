Adrien Laurent (10 couples parfaits 4) : "J'ai appelé Anthony, on s'est parlé comme deux hommes"

Purebreak : Pourquoi avoir choisi de participer à un autre programme de romance après La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

Adrien Laurent : Ça fait pas mal de temps que je suis célibataire. Je me suis dit 'est-ce que la science peut faire un bon travail et me trouver mon âme soeur ?'. Je me suis donc lancé dans cette aventure et je ne regrette pas du tout.

J'ai besoin d'avoir du show autour de moi sinon je m'ennuie vite

Lucie ne t'a pas jugé assez investi, tu l'étais plus dans 10 couples parfaits 4 ?

J'étais beaucoup plus présent dans les 10 couples parfaits que dans La Villa des Coeurs Brisés. Je suis un showman, j'ai besoin d'avoir du show autour de moi sinon je m'ennuie vite. Il faut qu'il y ait de la séduction, des nouvelles personnes.

Pourquoi avoir fait La Villa des Coeurs Brisés 5 du coup ?

Je pensais que Lucie pouvait m'aider à régler ma problématique, mais elle a vite compris que je n'étais pas prêt.

Tu crois à l'amour via la science ?

J'ai eu du mal à y croire au début, mais je me persuade que ça peut exister. De base, je n'aime pas suivre des règles, c'est assez compliqué pour moi, mais là quand je pense à mon match parfait, je me dis pourquoi pas.

Kellyn n'est pas mon ex

Que s'est-il réellement passé entre toi et Kellyn avant le tournage ?

On s'est fréquenté en 2018. Je suis partie à Cannes, on s'est rencontré en soirée et j'ai kiffé son délire. On a sympathisé, il s'est passé deux-trois trucs entre nous, mais ce n'est pas mon ex. On a flirté ensemble, je ne vais pas faire de dessin. Elle me fait marrer dans l'aventure quand elle dit que je voulais absolument être avec elle et qu'elle ne voulait pas, c'est totalement faux. Si je veux me mettre en couple avec une fille, je fais tout pour être avec elle. Je n'ai pas couru après Kelly, je pense qu'elle espérait ça. C'était une petite amourette de vacances, mais rien de plus.

Elle a vraiment flirté avec toi quand elle était avec Anthony Alcaraz ?

Quand elle était avec Anthony, elle n'a pas flirté avec moi. C'est pour ça que j'en voulais à Alcaraz parce qu'il en faisait des tonnes alors qu'elle n'avait rien fait avec moi. Par contre, là où je le rejoins, c'est que si je suis en couple avec une fille que j'aime et que j'apprends qu'elle dm un autre mec en lui disant 't'es plus sexy quand t'es moins costaud, quand on voit tes abdos', c'est relou. J'aurais peut-être pété un câble aussi. Je comprends les deux, mais j'ai autre chose à gérer que de faire le médiateur dans leur relation.

Je voyais clairement qu'elle s'en foutait complètement d'Anthony

Tu t'es retrouvé dans une position délicate entre Kellyn et Anthony, comment l'as-tu vécu ?

J'adore le show, j'en ai profité un petit peu. Je me suis dit 'je suis dans les 10 couples parfaits, je lui là pour trouver mon match, j'ai envie d'aller au bout et de gagner les 200 000 euros. Anthony t'es bien gentil, tu connais le principe de l'émission'. Je voulais donc voir si Kellyn pouvait être mon match, mais c'était compliqué parce que Anthony était tellement amoureux, il nous a mis des barrières. Je voyais clairement que Kellyn s'en foutait complètement.

Tu penses que Kellyn peut vraiment être ton match ?

Il faut savoir que 10 couples parfaits n'est pas basée uniquement sur le physique. C'est toute une stratégie autour de la personnalité. Il y a des matchs parfaits qui sont totalement opposés. Il faut faire attention à tous les critères, c'est ça la difficulté de l'émission.

Elle n'était pas sincère avec Anthony selon toi ?

Je voyais que quand elle me regardait, ce n'était pas anodin. Elle n'assumait pas parce qu'il y avait son mec dans la maison.

Kellyn a accusé la production de lui avoir demandé de mentir sur sa rupture avec Anthony, tu en sais plus ?

Non et je ne cache pas que j'ai autre chose à gérer, mais je pense que Kellyn en a fait un petit peu trop en accusant la prod. Je pars du principe où la télé-réalité, c'est la réalité. Alors oui, il y a une trame à suivre, mais tout ce que Kellyn a fait, c'est la réalité. Tu ne peux pas accuser la prod, c'est faux, ils n'ont pas le droit de faire ça.

T'es toujours en guerre avec Anthony ?

Pour être franc, j'ai appelé Anthony il n'y a pas longtemps parce qu'il m'a touché avec ce qu'il a dit pendant les interviews. Je pensais qu'il allait m'en mettre plein la gueule. Je lui ai dit 'je suis désolé de ce qu'il t'arrive, je sais ce que c'est d'être piqué par une fille. On était dans un jeu et j'ai joué le jeu au maximum. Encore désolé si ça t'a blessé, mais je pense que t'es un bon gars'. Là je pense qu'il a tourné la page. Du coup, on est plus du tout en fight. On s'est parlé comme deux hommes, mais il est encore très remonté contre Kellyn.

J'ai jamais eu autant de succès qu'en étant honnête

Quelle fille te plaisait le plus dans la maison ?

Physiquement parlant, Kellyn et Mélanie. Elles me plaisaient bien.

Tu as 350 conquêtes à ton actif, tu assumes cette image de séducteur ?

Malgré moi, je ne peux pas passer outre ça. Contrairement à ce que les gens peuvent penser de moi sur les réseaux sociaux, par rapport au AD Show, j'ai rencontré beaucoup de filles qui m'ont dit 't'es pas pareil en vrai, t'es hyper sympathique et on a envie d'apprendre à te connaître'. Là où j'ai changé, quand j'avais 20-21 ans, je mentais pour arriver à mes fins et pour avoir les filles que je voulais. Du coup, je brisais des coeurs et je n'étais pas fier de moi. Je me rends compte aujourd'hui, j'ai fait du mal à deux filles dont j'étais très amoureux. Je sens que j'ai grandi. Maintenant, j'assume pleinement l'humain que je suis. J'aimerais bien me poser, mais je n'ai pas encore trouvé la fille qui me correspond. Je n'ai plus ce poids du menteur sur les épaules. J'assume tout pleinement maintenant, je balance toutes les cartes directement. J'ai jamais eu autant de succès qu'en étant honnête.

Tu as été surpris par la découverte de ton match ?

J'avais un petit doute, je me suis dit que c'était possible. Je n'étais pas sûr à 100%. Il fallait que j'aille outre le physique et pense plus à la personnalité, comme avec Mélanie même s'il y avait deux-trois trucs qui ne me plaisaient pas.

Le AD Show est une période de ma vie qui est arrivée, je l'assume complètement

Tu as pas mal fait polémique pendant le confinement avec le AD Show, comment as-tu vécu les critiques ?

Je m'étais promis de ne pas en parler parce que je veux pas remuer la sauce. C'est une période de ma vie qui est arrivée, je l'assume complètement. Il y a des gens qui ont adoré et d'autres qui m'ont dit que j'étais un gros porc et que c'était dégueulasse. Il y a un paradoxe. Encore une fois, je ne vais pas en reparler, mais ça m'a touché quand j'ai perdu mon compte Instagram. C'était mon business et une source de revenus, mais on s'est relevé. On a trouvé des solutions, je me suis fait aider par mon entourage bienveillant. Ca m'a fait bizarre de perdre mon compte qui était presque à un million de followers. En tout cas, on ne s'arrête pas là.

Tu comprends la décision d'Instagram ?

Ce n'est pas que je comprends, c'est juste que je compare. Il y a des comptes qui sont toujours sur Instagram, avec du racisme, de la haine, de l'acharnement. Mais ce n'est pas à moi de m'avancer sur ce sujet là.

C'est quoi la suite pour toi ?

J'ai mes business qui tournent, sur le fitness. Le but est de faire grossir mon Snapchat (@adlaurenzo), les gens me suivent énormément tous les jours. Ils adorent quand je joue au basket. Il y en a qui étaient choqués que je sache jouer, mais de base, je suis un sportif de haut niveau. Je vais continuer à faire ce que j'aime, rester moi-même et pourquoi pas un autre programme, où il y a du show, bientôt. Je suis en pleine ascension.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.