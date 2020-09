Benjamin Samat au casting des Princes et les princesses de l'amour 4 ? Il répond

Benjamin Samat séparé de Marine El Himer et dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ?

Après sa rupture avec Alix, Benjamin Samat s'est mis en couple avec Marine El Himer dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, mais leur relation n'est aujourd'hui plus d'actualité : "Je suis célibataire, et elle aussi", a balancé le fraté de Jessica Thivenin sur Instagram. Son célibat a beaucoup fait parler et des internautes ont même laissé entendre qu'il pourrait participer aux Princes et les princesses de l'amour 4.

Une rumeur rapidement démentie par Benjamin Samat : "Une petite story pour faire taire les rumeurs disant que je vais faire les Princes de l'Amour. Je n'étais pas au courant ! Je crois qu'après avoir fait la saison 1, la saison 2, la saison 5... Je pense l'avoir cherché assez longtemps l'amour. Donc ça ira ! Je suis Marseillais et les Princes de L'amour, c'est fini toutes ces histoires. Je ne comprends pas comment cette rumeur a pu sortir." Une réponse qui a le mérite d'être clair donc !

Le casting de départ dévoilé ?

Benjamin Samat ne sera donc pas de la partie tout comme Fidji Ruiz qui a refusé de participer à l'émission de W9. Du coup, de qui est composé le casting ? Si l'on en croit les infos d'Aqababe et de wassim.tv, on retrouverait sur la ligne de départ Romain (The Circle Game), Vivian Grimigni, Mujdat (l'ex de Milla Jasmine), Kellyn (10 couples parfaits 4), Alix et Inès (Les Marseillais VS Le reste du monde 5).

Les candidats pourraient bien être accompagnés par Julien Bert et Hilona, qui auraient décidé de se marier dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, rejoints en cours d'aventure par Beverly, Manon (La Villa des Coeurs Brisés 5) et son ex Dany. Vivement le casting officiel !