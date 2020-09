Julien Bert et Hilona, bientôt le mariage dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ?

Tout n'a pas toujours été simple entre Hilona et Julien Bert ! Il aura fallu du temps et beaucoup d'énergie au candidat pour que l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2 ouvre les yeux sur ses sentiments et accepte de tenter le coup avec lui dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. En tout cas, il a bien fait de tout donner puisque depuis le tournage de l'émission de W9, ils nagent dans le bonheur. Hilona et Julien Bert auraient même prévu leur retour en amoureux dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 pour une occasion bien particulière.

Julien Bert et Hilona bientôt mariés ?

D'après les infos d'Aqababe, le couple pourrait bien animer la nouvelle saison : "ils seront là tout le tournage, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Je ne connais pas actuellement leur rôle dans l'émission", a-t-il balancé sur Instagram avant d'ajouter quelques heures après : "Concernant Hilona et Julien Bert dans Les Princes de l'amour, j'ai enfin la raison. C'est une très bonne surprise, vaut mieux garder les surprises. Je suis trop content !" Et si cette fameuse surprise était des fiançailles et un mariage ?

Si l'on en croit les infos du blogueur wassim.tv, Hilona et Julien Bert auraient prévu d'organiser leur mariage dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8). Pour le moment, cette info n'est bien évidemment pas officielle d'autant plus que l'ex d'Illan et l'ex de Carla Moreau n'ont rien communiqué à ce sujet. Affaire à suivre du coup !