Fidji Ruiz de nouveau en couple après sa rupture avec Dylan Thiry : découvrez son petit ami rappeur

Elle a refusé deux émissions

Anas est d'ailleurs la raison pour laquelle Fidji Ruiz a refusé de participer à La Villa des Coeurs Brisés 6 et aux Princes et les princesses de l'amour 4 : "Ce n'était pas prévu comme ça, mais la vie est pleine de surprises et j'ai donc décidé de refuser La Villa et Les Princesses qui ne sont pas des programmes qui me correspondent à l'heure actuelle ! Comme ça, vous savez tout", a-t-elle confié sur Insta. Une belle preuve d'amour non ?