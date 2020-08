Fidji Ruiz a-t-elle refusé Les Marseillais à cause de Ricardo ? Elle répond

Contrairement à Milla Jasmine, Nikola Lozina, qui va bientôt devenir papa, Océane et Marine El Himer, Ricardo Pinto, Mélanie Da Cruz ou encore Nehuda, Fidji Ruiz n'a pas souhaité rejoindre le casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "J'ai refusé le tournage des Marseillais VS RDM, tout simplement parce que j'ai eu d'autres propositions qui me correspondent plus", a-t-elle expliqué sur Instagram. Il se murmure que la candidate aurait signé pour La Villa des Coeurs Brisés 6, mais son ex Dylan Thiry a une autre version.

Fidji Ruiz absente des Marseillais VS Le reste du monde 5, elle dévoile pourquoi

D'après lui, Fidji Ruiz aurait refusé Les Marseillais VS Le reste du monde 5 pour ne pas croiser son ex Ricardo Pinto et Nehuda : "Elle assumera pas d'être en face de Ricardo et que je sois là. Elle n'a pas envie de perdre son image de mytho. Elle a fait croire à toute la France que Ricardo l'a mise enceinte et qu'elle a perdu le bébé", a balancé Dylan sur Insta. Aujourd'hui, l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 2 a décidé de réagir aux accusations de l'ancien aventurier de Koh Lanta.

Elle a dévoilé la "vraie version" de son absence au cross de W9 : "À savoir que sur la vie de ma mère, je ne connaissais pas le casting. J'ai eu deux choix possibles proposés par la production. Le premier : venir en tournage et accepter que mon ex vienne me croiser mais seulement trois jours. J'ai immédiatement refusé. La deuxième option : faire le tournage seule avec une clause comme quoi pas de présence de X. J'ai finalement avec du recul refusé toutes les options. Je n'avais pas la tête à partir en tournage."