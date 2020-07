Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Ricardo Pinto et Nehuda au casting ?

Ricardo et Nehuda de retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Les Marseillais VS Le reste du monde 5 n'a pas l'air d'être un cross comme les autres. Déjà, il marque le grand retour de Jessica Thivenin dans la famille des Marseillais et celui de Mélanie Da Cruz sur le petit écran. La suite ? Deux autres candidats phare de télé-réalité auraient eux aussi choisi de faire leur grand come-back dans l'émission de W9.

Si l'on en croit les infos d'Aqababe, Ricardo Pinto et Nehuda seraient à Cannes pour le tournage : "je vous le dis en exclusivité, là actuellement dans le cross, dans le reste du monde, Nehuda et Ricardo le grand retour", a balancé le blogueur dans sa story Instagram. Alors, le couple, qui s'est rencontré dans Les Anges 8, est-il réellement au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 ? Rien n'est sûr pour le moment, mais si cette info se confirme elle risque de faire beaucoup de bruit.

Un couple polémique

Avant de retrouver un peu de calme et de discrétion, Nehuda et l'ex de Fidji Ruiz se sont retrouvés au coeur de pas mal de polémiques : ils ont été accusés de maltraitance sur leur fille Laïa et ont été reconnus coupable d'agression et de violence physique et verbale sur deux adolescentes. La chanteuse a été condamnée à la peine de 2000 euros d'amende tandis que Ricardo Pinto a écopé de 2 mois de prison avec sursis et de 150 euros d'amende. Un an après cette histoire, Nehuda et son chéri depuis 4 ans seraient prêts à reprendre le chemin de la médiatisation.