The Circle Game : Romain a-t-il rencontré la vraie Valeria ? Maxime répond

Dans The Circle, que ce soit la version américaine, britannique, brésilienne ou française, les apparences sont souvent trompeuses. Il faut se méfier de tout et de tout le monde et ça, Romain l'a bien compris lors de la finale. Alors que pendant toute la durée de The Circle Game, il pensait parler à la belle Valeria et se voyait réellement en couple avec, il a eu la surprise de découvrir que son crush était en réalité Maxime, le chéri de la vraie Valeria. Autant vous dire que cette révélation a été un choc, mais heureusement, elle n'a pas changé les affinités entre Romain et son partenaire du trio magique.

Romain (The Circle Game) et Valeria, la rencontre ?

Le finaliste de The Circle France est donc toujours célibataire. Les internautes sont quand même nombreux à se demander s'il a rencontré la vraie Valeria depuis la fin de l'émission de Netflix. Alors, Maxime a-t-il présenté sa petite amie à son pote ?

La réponse est non, mais c'est prévu pour après le confinement, comme l'a révélé Maxime lors d'un live Instagram avec son complice et sa copine : "Romain n'a pas encore rencontré Valeria. Les deux ou trois fois où tu es venu, Valeria était en Thaïlande pour son travail. T'as pas eu la chance de la rencontrer. Mais alors la prochaine fois... Moi cette photo de nous trois, je la veux et je vais l'accrocher dans ma chambre." On a hâte de voir cette fameuse photo et d'en savoir plus la rencontre tant attendue entre Romain et Valeria.