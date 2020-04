The Circle Game France : Romain, Elea et Valéria/Maxime toujours en contact depuis la fin du jeu ?

Après une version aux Etats-Unis puis au Brésil, l'émission britannique The Circle a débarqué en France ! Depuis le 9 avril dernier, The Circle Game est disponible sur Netflix et les abonnés ont pu faire la connaissance des candidats français. Parmi eux, Romain, Cédric, Gary, Inès, Eléa, Lou, Maxime, qui a pris l'identité de sa petite amie Valeria, les mamies Monique et Josette, qui se font passer pour Nicolas, le petit-fils de cette dernière ou encore Rudy, qui a pris le profil de Gabriel, père célibataire.

Romain, Eléa et Maxime, le trio phare de The Circle Game

Et si vous avez aimé l'alliance américaine formée par Joey/Shubham/Sammie, vous allez peut-être adorer le trio français Romain/Eléa/Maxime (aka Valeria). Assez rapidement, les trois candidats ont décidé de s'allier pour unir leurs forces. (Attention spoiler) Une stratégie qui a fonctionné puisqu'ils sont tous les 3 allés en finale ! D'ailleurs, la réaction de Romain en découvrant Maxime est magique, alors qu'il commençait à avoir des sentiments pour Valeria...

Sont-ils toujours en contact ?

Le trio a-t-il gardé contact aujourd'hui ? Les 3 candidats sont-ils toujours aussi proches ? Romain a répondu à la question que beaucoup de monde se pose en story Instagram : "Oui je suis en contact avec Maxime et Elea, de ouf, je les ai revus plein de fois". Les fans vont être ravis puisque Maxime et lui ont même prévu de faire un live ensemble jeudi soir ! Dommage qu'Eléa ne soit pas sur les réseaux sociaux pour les rejoindre... En tout cas, le rendez-vous est pris !