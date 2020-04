The Circle Game : Inès, Cédric, Romain... Tous les comptes Instagram des candidats

Après la version américaine et la version brésilienne, l'émission britannique The Circle a le droit à sa version française avec The Circle Game sur Netflix. Les règles du jeu restent les mêmes : devenir le ou la plus populaire en arrivant en tête du classement lors de la finale. Le ou la gagnant(e) repartira avec un chèque de 100 000 euros, mais avant d'atteindre la victoire, il faut réussir à ne pas être éliminé. Stratégie, trahison... tout est permis pour vaincre ses concurrents même se créer un faux profil et mentir sur son âge ou encore son statut sentimentale.

Où suivre les candidats de The Circle Game ?

Les joueurs, répartis dans des appartement différents, ne peuvent ni se voir, ni se parler en face : ils ne peuvent communiquer qu'à l'aide de la plateforme à commande vocale The Circle. C'est là où tout se passe, notamment les votes : les deux influenceurs les mieux notés deviennent les influenceurs et ont le privilège d'éliminer (ou de le bloquer) l'un des participants. Avant de partir, la personne éliminée rend visite au candidat ou à la candidate de son choix pour régler ses comptes en général ou découvrir si c'est un imposteur.

Alors qui de Romain, Lou (mannequin pro), Chico Paolo (influenceur engagé pour le climat), Catala, Joao, Josette, Inès (déjà populaire sur Instagram avec plus de 44k abonnés), Gary, Cédric Doumbe (boxeur professionnel, 9 fois champion du monde), Rudy (humoriste) ou encore Maxime, qui a pris l'identité de sa petite amie Valeria dans The Circle Game, remportera la compétition ? En attendant de le savoir, découvrez où les suivre sur Instagram.

Chico Paolo