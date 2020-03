The Circle Game : mamies, influenceurs... les candidats français dévoilés (bande-annonce)

La version française de The Circle, intitulée The Circle Game, se dévoile enfin ! Si vous avez déjà vu la version US, UK et/ou Brasil, vous connaissez déjà les règles du jeu, sinon les voici. Pendant plusieurs semaines, huit candidats vont vivre dans des appartements différents sans se voir : ils pourront se parler que via le réseau social à commande vocale, The Circle.

Leur but ? Devenir le plus populaire et remporter les 100 000 euros. Pour cela, ils se créeront un profil avec leur vraie identité... ou l'identité de quelqu'un d'autre, mais attention, les imposteurs (ou catfish) sont en général les cibles numéro 1.

Découvrez la bande-annonce de The Circle Game

Les joueurs devront aussi établir un classement et les deux mieux notés seront élus "les influenceurs". Ils auront alors pour avantage de bloquer l'un d'entre eux. Avant de partir, la personne éliminée pourra rendre visite au candidat ou à la candidate de son choix.

Les participants devront donc être stratèges, malins et appréciés de tous. En tout cas, The Circle Game, tourné aussi dans l'immeuble situé à Salford, une petite ville de la banlieue de Manchester au Royaume-Uni, s'annonce tout aussi prometteur que The Circle Etats-Unis et The Circle Brasil.

La bande-annonce nous donne un très bon petit avant-goût avec les candidats, dont on ne connaît pas encore les noms mis à part l'influenceur Chico Paolo et Romain. Et pour la toute première fois, des mamies s'invitent au casting : elles ont l'air géniales ou plutôt "glory" ! Rendez-vous le 9 avril sur Netflix ! Sinon, on est d'accord qu'on vit un peu un The Circle IRL en ce moment à cause du confinement, non ?