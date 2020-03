The Circle Game : Chico Paolo, l'influenceur bg engagé pour le climat

Dans The Circle, huit joueurs ont pour objectif de devenir le plus populaire. Ils ne se voient pas, ils vivent dans des appartements séparés, ils ne peuvent que se juger via leur vraie profil ou leur profil fake avec des photos de quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent que communiquer à travers le réseau social à commande vocale The Circle. Les candidats doivent aussi établir un classement et les deux participants les mieux notés obtiennent l'avantage d'éliminer un de leurs concurrents. Le vainqueur repart avec la somme de 100 000 euros !

L'influenceur Chico Paolo au casting de The Circle France

Après l'Angleterre, les Etats-Unis et le Brésil, l'émission de télé-réalité débarque en France le 9 avril sur Netflix. On a eu un petit avant-goût du résultat avec la bande-annonce de The Circle Game dans laquelle on découvre le casting assez varié, il y a par exemple deux petites mamies qui risquent d'avoir du mal à parler le langage des jeunes. Ca s'annonce drôle. Vous aurez aussi peut-être reconnu Chico Paolo, l'influenceur au 86 000 abonnés sur Instagram.

De base, le beau gosse est mannequin et comédien, mais quand il a vu son nombre de followers augmenter, il a décidé de se servir de son compte pour faire passer des messages importants sur l'écologie et le climat, deux causes pour lesquelles il est engagé. Paolo a d'ailleurs réalisé une vidéo dans laquelle il donne des conseils pour sauver la planète. Une très belle initiative... que tous ses abonnés n'ont pas forcément apprécié. Ils préféraient contempler des photos de lui.