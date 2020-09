Milla Jasmine (Les Marseillais) surprise par le montage : "Je suis devenue un fantôme"

"Je ne sais pas si au moment du montage, la personne avait une dent contre moi"

En ce moment, on ne voit que Maëva Ghennam, Greg, Angèle, Marine, Benjamin, Ricardo Pinto et Nehuda, qui a eu un énorme clash avec Nikola Lozina, dans les épisodes des Marseillais VS Le reste du monde 5. Les autres candidats sont moins mis en avant, comme Milla Jasmine qui est pourtant l'une des candidates phares de l'émission de W9. Son absence à l'écran, depuis son altercation avec Greg et Maëva, n'est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs.

Milla Jasmine est elle aussi surprise de voir que certaines scènes jugées importantes selon elle ont été supprimées au montage: "Je voulais en profiter pour parler des Marseillais vs le reste du Monde. Emission à laquelle j'ai participé, même si on ne dirait pas, parce que clairement, je suis devenue un fantôme. Je ne sais pas si au moment du montage, la personne avait une dent contre moi et du coup a décidé de tout jeter à la poubelle. J'avoue être assez surprise, étonnée et dans l'incompréhension la plus totale. Pourtant, j'étais bien là. Il s'est passé énormément de chose."

"Je ne me considère pas comme une plante verte"

L'ex de Mujdat poursuit : "Je ne me considère pas comme une plante verte, mais si j'avais su, je serais restée plus longtemps à dormir ou à manger dans la cuisine (...) A la fameuse soirée ginguette, Maëva et moi on a eu une discussion et on s'est réconcilié. Ca a été mis à la poubelle. (...) Je trouve ça dommage de ne pas montrer quand les gens se réconcilient et s'expliquent. C'est important."

Milla Jasmine balance ensuite deux scènes coupées à l'écran : "Je me suis aussi embrouillée avec Nikola après l'histoire par rapport à Greg. (...) Cette discussion est passée à la poubelle, je ne comprends pas pourquoi elle n'est jamais passée. A la soirée ginguette, Greg est aussi venu me parler pour me demander des conseils à Angèle. Je me rappelle très bien qu'il m'a mis la main sur le genou et je lui ai dit 'ne me parle pas et ne me touche pas si c'est pour ensuite aller raconter qu'il y a quelque chose d'ambigu entre nous."