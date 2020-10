Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 : Maeva Ghennam loupe l'anniversaire de Ruby... pour rester avec Manon à Dubaï ? Elle s'explique

Il n'y a pas que dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 qu'il y a des problèmes, en dehors des tournages aussi il y en a. Maeva Ghennam a raté l'anniversaire de Ruby, la fille de Carla Moreau et Kevin Guedj. Pourquoi ? Car elle était à Dubaï avec Manon Marsault Tanti et Julien Tanti. La candidate de télé-réalité a assuré avoir loupé son avion pour rentrer en France, mais Manon a une autre version de l'histoire...

Maeva Ghennam a révélé dans ses stories ne pas avoir pu venir à l'anniversaire de Ruby car elle aurait loupé son vol pour rentrer en France. "Là je reprends la chambre parce que je devais rentrer aujourd'hui, j'avais le vol aujourd'hui mais je me suis pas réveillée, j'ai raté l'avion" a-t-elle avoué, "mais bon, c'est pas grave". La reine des expressions marseillaises s'est donc retrouvée "bloquée" à Dubaï.