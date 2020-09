Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 : connaissez-vous toutes ces expressions 100% marseillaises ?

Marroner

"Arrête de marroner" balance souvent Kevin à Carla. Il lui demande donc d'arrêter de "faire la tête", de "bouder". Et le terme "marroner" peut aussi s'employer lorsque que quelqu'un est mauvais joueur et qu'il râle.

Emboucaner

Si Greg déclare un jour à Maeva : "Tu m'emboucanes", ça veut dire "tu me racontes des mensonges", "tu me racontes des histoires", "tu me manipules".

Engatser

"Il l'a engatsé", ça signifie "il lui a pris la tête", "il l'a énervé" et même "il l'a mené en bateau". Un verbe pour plusieurs traductions quoi, mais dans tous les cas c'est jamais bon.

Laziz

Greg sort "laziz" à toutes les sauces. Mais c'est quoi ce mot ? En fait, il a remixé "la3ziz", "mon précieux" en arabe, en version marseillaise. Et il a lui-même donné plusieurs sa propre définition de son expression : "Tu es le sang, la famille".

Skatoufatch

"T'es skatoufatch", c'est aussi de Greg. Cette fois, il a fait un mix entre "chkaoulade" et "skifetch" (qu'il a aussi inventé). Comment il traduit ça ? "T'es nul", "t'es bidon", "tu es mort dans le film".

"Ça va trembler papa"

Quant à Paga, le BFF de Greg, son expression à lui c'est : "Ça va trembler papa". Généralement, il l'utilise pour annoncer un clash qui se prépare.

"C'est la cerise sur le pompon"

Jessica Thivenin aime bien parler avec ses propres mots. D'où "c'est la cerise sur le pompon", qui est un mélange entre "c'est le gâteau sur la cerise" et "c'est le pompon sur la Garonne". Cette phrase se traduit par "c'est le truc de trop".

Se mettre sur son "quarante-douze"

Cette expression est souvent utilisée par Carla. Avant une soirée, elle se met sur son "quarante-douze" et non pas sur son "trente et un". Ben non, 31 c'est pas assez.