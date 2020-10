Greg (Les Marseillais) et Angèle séparés à cause de Maeva Ghennam ? Ils officialisent leur rupture

Angèle et Greg se sont mis en couple dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 et comme vous avez pu le voir, leur relation n'a pas toujours été calme notamment à cause de Maeva Ghennam. L'ex du fraté de Paga a souvent été à l'origine de leurs disputes, mais depuis la fin du tournage, Angèle et Greg sont toujours ensemble et l'ex-candidate de Love Island est même venue habiter chez son chéri à Marseille.

Angèle et Greg, la rupture à cause de Maeva Ghennam ?

Et alors que tout semblait aller pour le mieux, les amoureux ont annoncé une mauvaise nouvelle : ils ont rompu. Devinez à cause de qui ils se seraient séparés ? Maeva Ghennam ! D'après certaines rumeurs, Angèle aurait découvert que Greg Yega aurait demandé en privé à son ex de venir assister à sa soirée de lancement de sa marque de maquillage, Maeva Ghennam Beauty.

Une version confirmée par Maeva Ghenamm : "Bebew a été désinvité. Il a voulu venir, mais jamais de la vie", a-t-elle balancé devant tout le monde lors de sa fête. Angèle n'aurait donc pas apprécié que Greg reparle à la pote de Carla Moreau dans son dos, mais elle aurait surtout compris que Greg Yega n'a pas totalement oublié son ex...

"J'ai été bête"

Alors, Maeva Ghennam est-elle vraiment la principale raison de cette rupture ? La gagnante de Love Island a officialisé sa séparation avec Greg tout en laissant entendre l'ancienne chérie de Nacca a bien provoqué leur séparation : "La seule personne à qui j'en veux, c'est à moi-même (...) Vous êtes plein à me dire 'ce n'est pas faut de t'avoir prévenu (...) Vous savez tous que quand on est amoureux, on est faible. On est bête et moi, j'ai été bête."

Angèle a ensuite confié : "Je vous jure que quand t'es amoureux, tu ne veux pas voir (...) Il faut un électrochoc pour que la personne sorte de ça. Ce n'est même pas une question de naïveté, c'est juste une question d'amour. Sauf que quand tu tires sur la corde, elle finit par se casser au bout d'un moment. Et c'est là où tu crois plus aux mensonges de la personne."

"Je n'ai rien à me reprocher"

Greg Yega a lui aussi réagi à sa séparation, avec un discours assez différent : "Vous avez tous vu que ma relation est finie. Je ne regrette absolument pas, je ne vais pas critiquer Angèle, au contraire. C'est une personne au top du top. Ça n'a pas marché, ça n'a pas collé. C'est dommage, mais c'est la vie. Après, je n'ai strictement rien à me reprocher dans ma relation. J'ai tout donné, elle a tout donné. On a deux caractères explosifs. (...) Je suis deg, mais c'est comme ça."

Une version qu'Angèle a du mal à croire : "J'ai vu sa story où il dit qu'il a rien à se reprocher. Je ne vais pas parler maintenant parce que ça ne sert à rien. (...) Passer pour le petit innocent et dire que tu n'as rien à te reprocher, non. Il ne faut pas aller jusque-là. Il vaut mieux ne rien dire."