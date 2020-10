Illan (Les Marseillais) en couple avec Giuseppa Ciurleo, il se confie : "On parle d'enfants"

Après Yumee, qu'il a trompée avec Chani dans Les Anges 12, et Leana, Illan s'est mis en couple avec Victoria Mehault sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Leur relation a duré après l'aventure, mais elle n'est aujourd'hui plus d'actualité : "Je pense que j'étais plus investi dans cette relation qu'elle. Je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'elle ne m'a jamais caché qu'elle n'était pas amoureuse de moi", a confié l'ancien meilleur pote de Sebydaddy.

"C'est un coup de coeur"

Rassurez-vous, Illan n'a pas mis longtemps à tourner la page de son histoire avec Victoria. Combien de temps ? Une semaine ! Ce n'est pas une blague non. L'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 3 a très rapidement officialisé son couple avec Giuseppa Ciurelo, qui aurait participé à La Villa des Coeurs Brisés 6 en tant que prétendante.

Leur histoire paraît précipitée et pourtant, elle semble sérieuse puisque Illan et sa chérie parlent déjà enfants : "Entre tout ça, il y a eu un mois avant que je m'affiche avec une nouvelle fille. Quand j'ai rencontré Giuseppa, ça s'est fait très rapidement. (...) On est trop bien, c'est un coup de coeur et j'arrive à me projeter avec elle. On parle d'enfants, pas pour maintenant mais une chose est sûre, je n'ai pas envie de la quitter. C'est une fille très bien", a confié l'ex de Hilona dans le Aqashow sur Télé Star Play.

"J'ai vu un missile passer devant moi"

Mais comment le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a-t-il rencontré sa nouvelle petite amie ? "Quand je suis allé sur le tournage pour le cross (Les Marseillais VS Le reste du monde 5, ndlr), quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un missile passer devant moi, habillé en full rose. (...) Je l'ai cherchée sur les réseaux sociaux et rien, impossible de la trouver", a expliqué Illan. Vous connaissez la suite, il l'a retrouvée, ils se sont parlés, ils se sont vus et se sont mis ensemble. Et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants...