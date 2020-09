Yumee (Les Anges 12) réagit à l'infidélité d'Illan avec Chani : "J'ai été aveugle"

Oui, Illan et Chani ont bien couché ensemble sur le rooftop ! Ces images en ont choqué plus d'un, mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les candidats dérapaient dans le dos de Virgil et Yumee dans Les Anges 12 : "Ça faisait une semaine que je couchais avec Illan et ce n'était pas filmé. J'avais honte, je me cachais, je n'osais plus regarder Virgil, ni Yumee", a confié l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 sur Instagram. En tout cas, leur secret n'en est pas resté un bien longtemps.

"J'étais au courant que d'un smack"

Illan et Chani, qui aurait été harcelée par Eddy et Océane, se sont retrouvés avec toute la villa à dos et pour essayer de se sortir de cette situation, l'ex de Vanessa Lawrens est allé jusqu'à nier cette coucherie. Une technique qui a fonctionné puisque Yumee a accepté de partir de l'aventure avec Illan. Une décision qui lui a valu pas mal de critiques de la part des internautes : ils l'ont jugée naïve. Sauf qu'en réalité, l'ex-célibataire de L'Île de la tentation a découvert la vérité sur cette histoire que bien plus tard.

C'est sur Instagram que Yumee a réagi à l'infidélité d'Illan avec Chani : "C'est facile de dire que je vous ai déçu. Vous avez vu le montage, vous avez vu qu'ils ont vraiment couché ensemble, moi j'étais au courant que d'un smack, je n'étais pas au courant de la coucherie et à aucun moment il y a une scène où Illan assume ça. Au contraire il y a bien une scène où il dit qu'il va nier, qu'il va mentir. Moi j'ai décidé de croire en l'amour, je suis une fille entière (...) J'ai été AVEUGLE ET TRÈS AMOUREUSE."