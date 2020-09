Chani (Les Anges 12) harcelée par les candidats après avoir couché avec Illan ?

Chani VS Eddy et Océane ?

Après sa rupture avec Yumee, Illan s'est retrouvé en tête à tête avec Chani sur le rooftop. Résultat ? Les deux candidats ont couché ensemble à l'abri de tous les regards ! Cette info n'est pas restée secrète longtemps puisque Illan est parti le répéter à son pote Sébastien. Sofiane a ensuite lâché la bombe devant tous les candidats des Anges 12, ce qui a déclenché une véritable tornade dans la villa et une violente altercation entre Virgil et Illan. L'ex de Vanessa Lawrens et l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 se retrouvent avec toute la maison à dos.

L'histoire serait allée encore plus loin puisque Chani aurait été victime de harcèlement de la part d'Eddy et Océane (Les Anges 11) si l'on en croit les infos du compte Instagram @post2tele : "Après que les anges aient découvert que Chani avait couché avec Illan on voit dans le prochainement que Illan, Seb et Chani sont sortis. Pendant qu'ils étaient dehors les autres se sont amusés à écrire sur les miroirs de Chani 'grosse p*te', ils ont jeté des capotes sur le lit d'Illan et Chani et ceux qui étaient derrière ce bizutage (les bergers) c'était Eddy et Océane !"...