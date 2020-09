Océane (Les Anges 12) : les candidats, son couple avec Le Motif... Elle se confie (interview)

PRBK : Pourquoi avoir de nouveau dit oui aux Anges 12 ?

Océane : Parce que j'avais envie d'agrandir mon audience sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que Les Anges c'était l'émission idéale pour mettre en lumière ce que je sais faire.

Ton projet pro a changé, pourquoi ce n'est plus personal shopper ?

Personal shopper, c'est vrai que c'est pas à l'image de ce que j'aime faire. Là, cette année, je vais être animatrice dans le milieu de la mode. Tout ce qui est présentation, interviews, mais uniquement dans le milieu de la mode.

Y a-t-il encore eu des clashs cette saison ?

Cette saison s'est très bien passée. Elle a été très longue par contre, j'ai beaucoup souffert du manque de mes proches. Mais ça s'est bien passé, les gens étaient heureux, bien dans leurs peaux et bien dans leurs vies cette année. Ça m'a choquée franchement. Où est-ce que j'avais atterri pour ma première saison ? C'était vraiment pas la meilleure saison. La saison 12, j'ai juste vu des gens heureux et ça fait plaisir.

Tu es restée en contact avec des candidats ?

Oui, j'ai gardé contact avec Eddy, Rania et Rawell. On s'est revu qu'une ou deux fois parce qu'on a des vies actives et puis il y a eu le confinement, mais je les reverrai avec plaisir.

Tu avais participé aux Anges 11, tu as encore des contacts avec des candidats ?

Certains candidats gardent contact avec moi mais moi pas spécialement quoi. Des fois je vois des gens qui m'identifient dans les stories : "J'ai plus de nouvelles d'Océane". Franchement, désolée, mais même ma cousine je l'appelle tous les 2 mois, donc je vais pas t'envoyer un message tous les mois. Désolée, on a partagé un moment de soutien dans le pire des moments mais c'est bon, on passe à autre chose quoi (rires). Humour à part, je suis très occupée sur le plan professionnel et j'ai vraiment pas le temps.

Donc pas de nouvelles de Julien Guirado...

Houla ! No comment (rires).

Ton expérience TV a commencé avec Beauty Match. Quel souvenir en gardes-tu ?

J'en garde un excellent souvenir ! J'ai adoré ! C'est un programme déjà mode, donc j'adore. Fallait que je joue à la coiffeuse et que je relooke des gens, c'est tout à fait ce que j'aime faire.

Tu es restée en contact avec tes adversaires ?

Jusqu'à l'année dernière je continuais d'avoir un petit peu des nouvelles mais c'est à distance. Il y a beaucoup de bienveillance entre nous sur les réseaux sociaux. Mais après je suis très occupée dans ma vie. Même les gens de ma famille je les aime énormément mais je les vois pas beaucoup. Donc c'est vrai que les gens de télé, adversaires et tout, flemme quoi (rires).

Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 ? "J'ai jamais été intéressée"

Tu es déçue de ne pas faire Les Marseillais VS le reste du monde 5 ?

Ah mais l'occasion ne s'est jamais présentée ! J'ai jamais été intéressée par l'idée, donc non. C'est juste une rumeur.

Tu vas regarder les épisodes ?

Non, pas du tout, je ne regarde pas. Je regarde même pas les séries et les films sur Netflix. Mais force à eux (rires). Même Les Anges 12, mes proches regardent pour moi. En plus j'ai déjà vécu la saison. Je sais que ça étonne beaucoup de gens mais je regarde pas.

De nombreux internautes trouvent que tu ressembles à Milla Jasmine, ça te fait rire ?

J'ai pas du tout de commentaire à faire à ce propos.

"J'ai enfin décidé d'assumer ma relation avec Le Motif"

Tu as confirmé ton couple avec Olivier Lesnicki, connu pour être le frère de Shay mais aussi pour être artiste (beatmaker, producteur...). Pourquoi avoir décidé d'officialiser ?

Je préfère qu'on l'appelle Le Motif, parce que c'est un artiste à part entière. Je sais qu'on fait toujours des parallèles : "C'est le frère de quelqu'un, le mec d'untel". Mais Le Motif c'est une star clairement, c'est un artiste exceptionnel. C'est vrai que j'ai mis du temps avant de le montrer parce que ça fait partie de ma vie privée. Je suis assez discrète et protectrice vis-à-vis de mes proches. Mais j'ai enfin décidé de taire les rumeurs et d'assumer notre relation publiquement sur ma chaîne.

Tu te vois faire un feat. avec ton chéri Le Motif un jour ?

Alors justement il arrête pas de me demander de le faire. Et il a eu la mauvaise idée de dire à mes abonnés que si ma vidéo atteignait 500 000 vues, on chanterait une chanson ensemble. La vidéo est à 1 million et tout le monde attend la chanson. Donc je vais le faire mais, moi, de base, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas quand on sortira la vidéo featuring, mais on la sortira.

Et un feat. avec Le Motif et Shay ?

Ah non, pas de commentaire.

Océane risque encore de changer de tête

Tu fais de plus en plus de vidéos sur TikTok. Comment trouves-tu l'inspiration pour ces nouvelles vidéos ?

TikTok, je trouve que c'est une plateforme qui met en lumière les personnalités humoristiques, il y a pas mal de sketchs et je trouve ça drôle, je trouve ça bien. J'aime bien, c'est rigolo TikTok. Pour l'inspiration, ça va vite, tout le monde copie tout le monde. Et puis dès que t'as un truc rigolo à faire tu le mets sur TikTok.

C'est ton nouveau réseau préféré ?

Non, mon nouveau réseau préféré c'est YouTube. Pendant longtemps, c'était Instagram. Avant, je postais beaucoup de photos sur Instagram. Et aujourd'hui, sur Instagram, je poste en majorité des extraits vidéos parce que les gens me connaissent vraiment depuis que je montre ma personnalité en vidéo. Une jolie photo ça reste une photo, c'est pas ça qui va faire que ta communauté te connait davantage. Donc je préfère YouTube.

Toi qui est habituée aux changements capillaires, quelle sera ta prochaine coloration ?

Pour l'instant, je suis obligée de rester comme ça parce que mes cheveux ont été très abîmés par les décolorations. Mais on n'est pas à l'abri que je passe au bleu, rose ou vert dans les jours qui arrivent (rires). Je change constamment de couleur de cheveux. Je ferai du violet peut-être pour la prochaine.

Et le prochain sujet de ta prochaine vidéo YouTube ?

Franchement, ça tombe à pic, je vais refaire mes racines.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.