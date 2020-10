La Villa des Coeurs Brisés 6 : casting, nouveautés, problématiques... les premières infos

Alors que La Villa des Coeurs Brisés 6 aurait dû être diffusée sur TFX en septembre, la nouvelle saison a pris du retard à cause du coronavirus comme l'a expliqué la production à TV Mag au mois de juillet : "Nous allons finalement tourner la nouvelle saison de "La Villa" dans le sud de la France en septembre." Le tournage s'est finalement déroulé à Porto-Vecchio, en Corse, et aujourd'hui, on a enfin les infos officielles sur la sixième édition de l'émission, dont la diffusion démarre le 16 novembre 2020 à 18h ! Elle sera ensuite diffusée à 19h à partir du 17 novembre.

Le casting de départ de La Villa des Coeurs Brisés 6 dévoilé

Alors, qui sont les 14 candidats sur la ligne de départ de La Villa des Coeurs Brisés 6 ? Eh bien, il y a Mélanie (10 couples parfaits 4), Tristan (l'ex d'Angèle dans Love Island), l'ex de Fidji Ruiz, Dylan Thiry, le couple de La Villa des Coeurs Brisés 5, Théo et Cassandra, Anthony (10 couples parfaits 4), l'ex de Sarah Lopez, Jonathan Matijas, Jérémy (Love Island), Inès (Koh Lanta 2020) et Eva (10 couples parfaits 4).

Mais aussi, Clémence Applaincourt, qui fait son grand retour dans le milieu de la télé-réalité. Sa dernière émission remonte aux Princes de l'amour 3, on se souvient notamment d'elle pour sa relation avec Gabano. Depuis, elle est devenue influenceuse et a notamment participé aux Reines du shopping.

Ces célibataires sont rejoints par 3 nouveaux visages, Giuseppa, la petite amie actuelle d'Illan, Alice et Sao. On sait aussi que Sarah Lopez (Les Anges 12), Thibault (Les Princes et les princesses de l'amour 3), Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Antonin Portal (La Villa des Coeurs Brisés 3), Vivian Grimigni et Eddy arriveront en cours de route dans l'aventure.

La nouveauté de cette saison

Cette année, Lucie Mariotti n'est plus seule à coacher les candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6. Elle est accompagnée de Yann Piette qui a pour rôle d'enseigner "l'art de la séduction", "de trouver la bonne personne et le bon cadre pour les rendez-vous des coeurs brisés", "concevoir des dates sur mesure" et "prodiguer des conseils de séduction pour sortir les coeurs brisés de leur zone de confort".