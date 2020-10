Mélanie (10 couples parfaits 4) séparée d'Adrien Laurent : elle en dit plus sur leur rupture

La recherche des matchs avance enfin dans 10 couples parfaits 4 ! Après Marin et Anissa et Krys et Safia, les candidats ont découvert un troisième match parfait qui n'est autre que Kellyn et Adrien Laurent, comme beaucoup s'en doutaient depuis le début de l'aventure. Si cette nouvelle a réjoui tout le monde, Mélanie Orl, elle, s'est effondrée à l'idée de voir son chéri partir en lune de miel avec son ex-petite amie, aka sa plus grande rivale.

Mélanie Orl se confie sur sa rupture avec Adrien Laurent

La candidate n'a malheureusement pas eu d'autres choix que d'accepter les règles du jeu de 10 couples parfaits 4, mais les téléspectateurs sont curieux de savoir comment ça s'est passé après le tournage entre elle et Adrien Laurent, qui n'est plus en guerre avec Anthony Alcaraz.

Déjà, on sait qu'ils ne sont plus en couple aujourd'hui vu que Mélanie Orl a officialisé leur rupture il y a quelques jours : "Ce tournage s'est déroulé il y a 10 mois. Vous pensez bien que plein de choses se passent dans une vie en 10 mois. J'aimerais vous redire pour la dernière fois, Adrien et moi, on n'est plus ensemble. On s'est séparé quelques semaines après le départ que vous avez vu dans l'épisode", a-t-elle expliqué dans une vidéo en story sur Instagram.

"J'avais du mal avec la distance"

La candidate de Villa des Coeurs Brisés 6, qui se serait rapidement mise en couple avec Dylan Thiry, en a aussi dit plus sur les raisons de sa séparation avec Adrien Laurent : "J'avais du mal avec la distance et la confiance comme d'habitude. Le retour au quotidien est plus difficile à gérer que dans une villa 24/24 ensemble. Maintenant, je lui souhaite tout le bonheur du monde et moi ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous m'avez beaucoup vu pleurer dans l'épisode que je suis triste. Actuellement, je suis très heureuse dans ma vie." Tout est bien qui finit bien donc !