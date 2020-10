Mélanie (10 couples parfaits 4) et Dylan Thiry en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

Alors que le casting officiel de La Villa des Coeurs Brisés 6 n'a pas encore été dévoilé, on a déjà une petite idée des candidats présents dans l'aventure. Il y a par exemple Jonathan Matijas (Les Anges 12), son ex Sarah Lopez en couple avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen, Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Thibault (Les Princes et les princesses de l'amour 3), Eddy, Leana, Vivian Grimigni ou encore Mélanie (10 couples parfaits 4). Ca fait déjà pas mal de monde !

Dylan Thiry et Mélanie Orl, un couple express ?

La date de diffusion de La Villa des Coeurs Brisés 6 n'a pas encore été annoncée. En attendant, une rumeur circule sur la Toile : Mélanie Orl se serait mise en couple avec Dylan Thiry sur le tournage, mais l'aurait vite largué à cause de son ex, Fidji Ruiz. D'après les infos d'Aqababe : "Mélanie ORL a quitté Dylan. Il a reconnu avoir merdé avec Fidji dans la villa. Je suis choqué, c'est bien". Pour le moment, aucun des deux candidats n'a réagi à cette supposée histoire.

Par contre, Mélanie a laissé entendre qu'elle ne serait plus célibataire à l'heure actuelle : "Je crois bien que quelqu'un est entré dans mon coeur." Elle n'en a pas dit plus. Et si elle parlait tout simplement de sa grande amitié avec Inès (Koh Lanta 2020) née sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6 ? En tout cas, la participante à 10 couples parfaits 4 ne s'est pas remise avec Adrien Laurent puisqu'elle a confirmé leur rupture.