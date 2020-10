Sarah Lopez en couple avec Yazid Ichemrahen : elle officialise avec une belle déclaration !

La page Jonathan Matijas est bel et bien tournée pour Sarah Lopez. Pour preuve, depuis sa rupture avec le candidat des Anges 12, avec qui elle s'est fiancée dans l'émission de NRJ 12, elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un chef pâtissier star du nom de Yazid Ichemrahen.

"Cet homme est incroyable et c'est le mien"

Après avoir semé le doute sur l'identité de son nouveau petit ami pendant plusieurs semaines, Sarah Lopez a enfin confirmé être en couple avec Yazid Ichemrahen, avec une belle déclaration : "Parce que je suis une fille chiante. Parce que je ne suis pas parfaite et que j'ai plein d'autres défauts. Mais je sais que je suis une fille remplie d'amour, gentille et douce", a-t-elle écrit en story sur Instagram.

L'ex de Vincent Queijo a ajouté : "Mais y'a une chose que je sais plus que tout c'est de vouloir apprendre et évoluer avec toi. Un homme avec un énorme coeur, intelligent, beau, ambitieux et qui sait prendre soin des gens qu'il aime. Merci bon Dieu de m'avoir fait croiser son chemin. Il y aura des hauts et des bas mais on saura toujours évoluer et grandir ensemble. Je t'aime. Cet homme est incroyable et c'est le mien." C'est beau !