Les Anges 12 : fiançailles de Sarah et Jonathan, retour de Yumee... voici le nouveau pré-générique

Depuis le début des Anges 12, il se passe beaucoup de choses, comme des règlements de comptes entre Virgil et Cloé, une infidélité de la part de Chani et Illan ou encore des arrivées surprises comme celles d'Eddy et Vanessa Lawrens, mais honnêtement, vous n'avez encore rien vu ! NRJ 12 nous donne un petit aperçu de la suite de l'aventure avec le nouveau pré-générique 🤗

Le retour de Yumee

Comme certains s'en doutaient déjà, Yumee revient dans Les Anges 12. Par contre, elle revient seule puisque lors de son retour en France, elle a appris la vérité au sujet d'Illan et Chani.

Après avoir rompu avec celui qui est aujourd'hui en couple avec une certaine Giuseppa Ciurelo, Yumee a donc décidé de faire son come-back dans la villa pour régler ses comptes : "Je suis au courant de tout", peut-on l'entendre dire dans le pré-générique. Son retour ne va pas plaire à tout le monde, comme à Virgil par exemple : il ne supportera pas d'entendre parler de nouveau de la coucherie entre Chani et Illan.

Les fiançailles de Sarah Lopez et Jonathan Matijas

Rassurez-vous, il y aura toujours de l'amour dans Les Anges 12. Pour preuve, Jonathan Matijas va demander Sarah Lopez en fiançailles dans la suite de l'aventure : "Je suis prêt à avoir un enfant avec toi, à emménager avec toi et à me marier avec toi." C'est beau ! Malheureusement, le conte de fées est aujourd'hui terminé. Sarah Lopez est d'ailleurs désormais en couple Yazid Ichemrahen, un chef pâtissier. Enfin, était en couple puisque les amoureux auraient rompu.

Les retrouvailles entre Rawell et Thomas

Autre moment fort du nouveau pré-générique ? Les retrouvailles entre Rawell et Thomas ! Leur histoire d'amour a marqué l'histoire de la télé-réalité comme leur rupture définitive. Les deux ex ne se sont pas revus depuis : "Thomas et moi, on n'a pas réglé nos comptes", confie la soeur jumelle de Rania. Une réconciliation est-elle possible entre eux ? Peuvent-ils se remettre en couple ? Affaire à suivre.

Hillary enceinte, Eddy et Fred se retrouvent...

La suite des Anges 12 nous promet aussi le retour de Tiffany, toujours en couple avec Raphaël Pépin, et Hillary qui venait juste d'apprendre sa grossesse au moment du tournage : "Je suis enceinte", annonce-t-elle à l'ex-candidate de Koh Lanta. Depuis, elle a accouché d'un petit garçon prénommé Milo. On va assister aussi aux retrouvailles entre Eddy et Fred. Ils sont restés ensemble après l'aventure, mais leur relation est terminée depuis sept mois environ.