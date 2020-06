Tiffany (Les Anges 12) et Raphaël Pépin de nouveau en couple : ils officialisent ❤️

Bientôt le bébé ?

Alors que son ex Coralie Porrovecchio est devenue maman et que son ami Vincent Queijo va être bientôt papa, Raphaël Pépin lui n'est pas encore prêt à avoir un bébé : "Toute ma vie, j'ai eu envie de me poser, mais tu ne fais pas un enfant à la première venue quand même. C'est quelque chose qui se réfléchit un bébé. Moi, personnellement, je ne ferais pas un enfant comme ça sans être sûr de moi. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de moi. Pourtant, c'est un peu la mode les bébés en ce moment, mais je ne fais pas comme tout le monde, j'évite", a-t-il expliqué à Gossip Room.