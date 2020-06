Vincent Queijo, -9 kilos : "Je ne serai pas un gros papa !"

Tout comme Coralie Porrovechio, Charlène (Secret Story 11), Jesta, Nabilla Benattia, Anaïs Camizuli ou encore Jessica Thivenin, Rym va bientôt devenir maman pour la première fois : "Ce secret qu'on a tenu maintenant depuis quelques temps du mieux qu'on pouvait, je peux enfin vous l'annoncer Rym et moi attendons le rêve de notre vie", a annoncé Vincent Queijo sur Instagram. Depuis, les deux ex-candidats de Villa des Coeurs Brisés 5 n'ont pas dévoilé le sexe ni le prénom de leur bébé.

Vincent Queijo affiche sa perte de poids

Par contre, l'ex de Sarah Lopez a partagé sa prise de poids, comme la maman en avril dernier : "Après avoir appris que Rym et moi allions être parents si Dieu le veut, je me suis mis à grossir a vu d'oeil jusqu'au jour où j'ai décidé de monter sur la balance. Et là, le choc. Décision prise. Je ne serai pas un gros papa !" Pari tenu puisque Vincent Queijo a déjà perdu 9 kilos : "-9 kilos ! 🙏🏼 22eme semaines de grossesse pour ma chérie ! Vos pronos ! FILLE ou GARÇON ?", a-t-il posté sur Insta. Eh ben maintenant, il peut aller s'entraîner avec ses potes Jaja et Sarah Fraisou qui eux aussi sont en pleine transformation physique.