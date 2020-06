Jaja (Les Anges 10) transformé : il se confie sur sa perte de poids impressionnante

Alors que Sarah Fraisou se dévoile un peu plus amincie à chaque nouvelle photo Instagram, Jaja a lui aussi entamé une perte de poids assez spectaculaire, deux ans après sa liposuccion. Les internautes n'ont pas caché leur surprise en découvrant l'ex-candidat des Anges 10 affiné et ils n'ont pas fini d'être étonné puisque Jaja a bien l'intention de se débarrasser encore de quelques kilos. Il est motivé et déterminé à continuer à se prendre en mains.

"Je partage avec vous mon évolution physique ma perte de poids, un pur bonheur"

Il a d'ailleurs partagé un message très positif pour parler de son changement physique, mais aussi mental : "Un retour au sources qui me fait beaucoup de bien , une hygiène de vie, des nuits de sommeil, un boulot... Depuis quelques semaines je partage avec vous mon évolution physique ma perte de poids, un pur bonheur... J'ai pris en maturité, appris beaucoup de choses sur la vie et surtout sur moi-même avec ce confinement et le mois bénis de ramadan. J'ai pris du recul, pris de bonnes résolutions."