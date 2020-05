Jaja (Les Anges 10) aminci : il dévoile sa perte de poids, les internautes surpris

Les internautes bluffés

La transformation de l'ancien candidat de Secret Story 10 n'a pas échappé à ses abonnés et à sa pote Leana : "T'es maigre", "Waou tu as vachement maigri comment tu as fait ?", "Waw jaja t'as grave maigri", "Il a bien maigri bravoooo, ça te va super bien", "ow tu as grave maigris... ca te va mieux maintenant", "quel homme", peut-on lire commentaires. Sinon Jaja, c'est quoi ton secret parce que nous pendant le confinement on a plus pris des kilos à force de manger...