Sarah Fraisou a perdu 6 kilos en 5 jours : est-ce grâce à une opération de chirurgie esthétique ?

Beaucoup d'internautes se sont alors demandés si c'était suite à une opération de chirurgie esthétique, vu qu'elle a été hospitalisée, que Sarah Fraisou avait perdu tant de poids si rapidement. Celle qui avait déjà subi une liposuccion complète en 2018 n'a pas encore réagi à cette nouvelle rumeur.

Cependant, le 9 janvier 2020, elle avait raconté à ses nombreux abonnés Snapchat suivre un régime sec : "Je bois de l'eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d'aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite". Et effectivement, dans sa story Instagram de ce 10 février 2020, elle ne boit que de l'eau et se filme ayant même du mal à boire un jus de fruit.