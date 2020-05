Sarah Fraisou (La Villa 5) métamorphosée : elle se dévoilé très amincie sur Instagram

Sarah Fraisou s'affiche très amincie

En avril 2020, Sarah Fraisou avait choqué ses followers en annonçant dans ses stories Instagram et Snapchat être séparée d'Ahmed. Mais fini la rupture, Sarah Fraisou et Ahmed étaient de nouveau en couple quelques heures seulement après leur séparation. Le couple dure donc toujours depuis la fin de tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX. Celle qui est très amie avec Vincent Queijo et Rym a de nouveau surpris ses nombreux abonnés, pas à cause de sa vie amoureuse mais de son poids. La candidate de télé-réalité s'est en effet montrée très amincie sur une nouvelle photo publiée sur son compte Insta.