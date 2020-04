Sarah Fraisou séparée d'Ahmed ? Fini la rupture, de nouveau en couple, ils s'expliquent

"Moi et Ahmed, c'est terminé"

Après s'être parlés par messages privés sur les réseaux, Sarah Fraisou et Ahmed ont fini par se retrouver sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX. Ils se sont alors mis ensemble. Et alors que la candidate de télé-réalité a avoué en interview à PRBK qu'entendre "qu'Ahmed est là pour le buzz, c'est difficile à gérer", elle a annoncé leur rupture. Dans sa story Snapchat, elle a expliqué : "Avant que tout ne sorte à tort et à travers, moi et Ahmed, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on ne s'entend pas tous les deux je pense".

"Ça vient de se terminer aujourd'hui... Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la vie, c'est comme ça" a ainsi simplement détaillé Sarah Fraisou sans donner plus d'indices sur les raisons de leur séparation. "Toutes les belles choses ont une fin" a-t-elle ajouté, avant e prévenir les haters : "Ne commencez pas à parler, c'est quelqu'un de bien, il n'y a rien à dire mais on n'est pas faits pour être ensemble. Donc, ça sert à rien de l'accabler lui, je ne cracherai jamais sur cette personne".

Sarah Fraisou de nouveau en couple avec Ahmed

Dans sa story Instagram et Snapchat, Ahmed qui avait défendu Sarah Fraisou face aux haters a révélé que leur rupture était déjà terminée. Ils se sont remis en couple après une grosse explication. "Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Sarah et après on en parle plus" a-t-il d'abord indiqué.