Sarah Fraisou (La Villa 5) continue sa perte de poids spectaculaire

Déjà début mai 2020, Sarah Fraisou s'était montrée totalement métamorphosée, très amincie sur Instagram. Une fois de plus, de nombreux internautes ont vu le avant-après et commenté sa perte de poids. "T'as grave maigri félicitations", "T'as fondu", "Elle a maigri de ouf", "J'aurais voulu savoir si tu avais fait un régime pour la perte de poids", "T'as vachement minci", "C'est moi ou tu as perdu du poids ? Comment t'as fait ? Dis-moi ta recette" ou encore "Elle a perdu au moins 40 kilos ou j'ai un problème de vue ?" ont-ils notamment écrit dans les commentaires. Quelques abonnés ont en revanche avoué regretter l'époque où Sarah Fraisou "assumait ses formes".

"Je faisais 118 kilos"

Sur Snapchat il y a quelques jours, celle qui a aussi participé aux Anges 11 sur NRJ12 ou encore aux Princes de l'amour 2 sur W9 avait confié : "Je faisais 118 kilos, c'est énorme, je n'avais jamais dépassé le seuil des 115 kilos". "Ça fait depuis mes 18 ans que je n'ai pas été en dessous des 100 kilos", "les premières semaines j'ai perdu 10 kilos" avait-elle précisé, elle qui s'est fait poser un ballon gastrique, "Après j'ai stagné entre 99 et 100".

Sarah Fraisou doit aussi cette perte de poids à un régime. "Aujourd'hui, j'ai repris un régime, et je suis à 94 kilos" avait-elle ajouté, "Mon but est de tomber à 90, voire dans les 80 kilos. Je ne vise pas trop loin car je lâche très vite". Elle qui avait avoué avoir perdu 6 kilos en 5 jours avait même assuré que sa séparation éclair avec Ahmed lui avait fait perdre des kilos : "Il s'est passé des choses comme ma rupture et ma remise en couple. J'ai perdu 6 kilos en une semaine. J'étais trop contente".