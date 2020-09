Sarah Lopez (Les Anges 12) de nouveau en couple : elle aurait craqué pour un chef pâtissier star

Sarah Lopez de nouveau en couple ?

En février dernier, Jonathan Matijas a surpris tout le monde en annonçant sa rupture avec Sarah Lopez : leurs caractères n'étaient apparemment pas compatibles. Depuis, les deux candidats des Anges 12 ont tourné la page de leur histoire. L'ex de Vincent Queijo plus rapidement que l'ancien sportif puisque contrairement à lui, elle n'est plus un coeur à prendre : "Je suis la plus heureuse en ce moment désolé si je ne snap pas beaucoup mais vous allez bientôt comprendre pourquoi je profite autant du moment présent", a confié Sarah Lopez sur les réseaux.

L'identité de son petit ami dévoilée ?

La pote d'Eddy s'est ensuite affiché très proche d'un mystérieux homme en story et la photo où elle l'embrasse dans le cou ne laisse plus aucun doute : elle est bien de nouveau en couple. Par contre, elle semble vouloir rester discrète sur son identité.

Sauf que d'après le compte Insta @aka.tvshow, l'heureux élu serait Yazid Ichemrahen, un chef pâtissier reconnu devenu champion du monde de desserts glacés en 2014. Pas n'importe qui donc ! Avant cette consécration, Yazid Ichemrahen est passé de foyer en foyer et a vécu dans la rue. Aujourd'hui, ce passé est loin derrière lui : il a même créé sa marque de pâtisserie, YI.