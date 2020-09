La Villa des Coeurs Brisés 6 : Sarah Lopez au casting mais en couple, elle s'explique sur ce retour

"On peut être en couple et coeur brisé"

Grosse surprise pour ses abonnés, Sarah Lopez a annoncé sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX. Pourtant, la candidate de télé-réalité n'est plus un coeur à prendre, elle est en couple avec le célèbre pâtissier Yazid Ichemrahen. L'ex participante aux Anges 12 sur NRJ12 va donc être au casting mais sans faire de dates. "Dans quelques heures j'entre dans La Villa" a-t-elle ainsi avoué à Jeff Lang2VIP, parce que "j'ai encore quelques problèmes à régler", "un travail sur moi-même" à faire avec la love coach Lucie Mariotti.

"Je fais cette émission mais je suis en couple" a confirmé Sarah Lopez, car "on peut être en couple et coeur brisé", même si "mon coeur a été réparé par un magnifique homme, j'ai quand même des problèmes, je sais que j'ai des soucis en couple et je dois travailler dessus". Par exemple, "j'ai vraiment du mal à accepter le bonheur qu'on me donne" et "j'ai pas envie d'être la Sarah qui se braque au moindre truc, d'être la Sarah possessive". Le blogueur lui a fait remarquer que les rares candidats qui ont participé 2 fois à La Villa des Coeurs Brisés sont fiancés ou mariés. "J'espère que mon chéri m'attendra avec une bague" a-t-elle donc confié.

Elle part dans La Villa des Coeurs Brisés 6 en ayant 100% confiance en son chéri

Comment son amoureux vit le fait que Sarah Lopez soit loin de lui, en tournage dans une émission de télé-réalité, et en plus avec son ex, Jonathan Matijas, aussi présent là-bas ? "Il le vit super bien parce qu'il sait que là-bas il y a un coaching" a-t-elle assuré, "lui il est content, il sait que ça ne peut que nous aider à ce que ça aille bien".

Et est-ce qu'elle a peur de son côté que son nouveau mec puisse la tromper ? "Non j'ai pas peur", "on a eu un coup de foudre, c'est un amour inimaginable. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un et lui non plus d'ailleurs. On s'aime vraiment" et "on a plein de projets pour la suite. (...) Il sait ce qu'il a à perdre", "j'ai 100% confiance en lui" a-t-elle affirmé, très confiante dans leur lien.

"Jonathan, c'est quelqu'un de mauvais"

Sarah Lopez, qui avait avoué que Jonathan n'était pas un mec pour elle au final, a aussi expliqué à propos de sa participation dans La Villa des Coeurs Brisés 6 : "J'ai envie de mettre un point final à une histoire, l'histoire Jonathan-Sarah". Quant aux piques que son ex a envoyé à son nouveau petit ami, elle a répondu : "Jon est là, mon mec est là", "c'est incomparable". Sur le coup, "ça me donne la rage", "pourquoi le piquer alors qu'il a jamais lancé d'attaque ?", "c'est très bas" mais finalement "ça m'étonne pas de la personne que Jon est au fond", "son vrai visage est en train de tomber et que les gens vont s'apercevoir que c'est quelqu'un de mauvais" a-t-elle lâché.