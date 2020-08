Sarah Lopez revient sur sa rupture avec Jonathan Matijas : "c'était pas un mec pour moi"

Si vous espériez que Sarah Lopez et Jonathan Matijas se remettent en couple, c'est raté ! Les deux candidats des Anges 12 ne se sont pas laissés de seconde chance depuis leur rupture annoncée en février 2020 : "La page est définitivement tournée. C'est la seule vérité à retenir", a confié la pote de Milla Jasmine quelques semaines après. Les raisons de leur séparation restent encore floues : on sait seulement que c'est Jonathan Matijas qui a décidé de mettre un terme à leur histoire d'amour à cause de l'incompatibilité de leurs caractères.

"Je suis passée à autre chose depuis très longtemps"

Aujourd'hui, les internautes s'interrogent : Sarah Lopez a-t-elle réellement tourné la page de leur relation ou fait-elle semblant de sourire sur les réseaux sociaux ? L'ex-candidate des Anges 9 n'a pas manqué de leur répondre en toute honnêteté : "Je l'ai super bien digérée ! Je l'ai tellement bien digérée que je suis allée aux chiottes après ! Chasse d'eau tirée et tout ça. Ça y est, c'est du passé. On a déjà tous vécu des ruptures. Des ruptures qui se sont bien passées, c'est rare."

Sarah Lopez ajoute : "Après oui c'était clairement pas un mec pour moi tout simplement. Donc j'ai très bien digéré. Je suis même passée à autre chose depuis très longtemps. Il y en a qui disent 'ça se voit que tu fais exprès...' Mais pas du tout ! (...) Soyez contents pour les gens. Je suis passée à autre chose et il n'y a pas de malaise là-dessus." Une déclaration qui devraient donc rassurer ses abonnés.