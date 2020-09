Jonathan Matijas (Les Anges 12) clashé par Sarah Lopez, il s'emporte : "T'es juste une rageuse"

Entre Jonathan Matijas et Sarah Lopez, la guerre est déclarée ! Depuis leur rupture en février dernier, les deux candidats de télé-réalité qui se sont rencontrés sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 4 ne sont semble-t-il pas restés en bons termes et s'envoient des petits piques sur les réseaux sociaux. Alors que la candidate des Anges 12 a retrouvé l'amour avec un mystérieux chef pâtissier dont elle tait le nom et s'affiche très heureuse à ses côtés, Jonathan n'a pu s'empêcher d'envoyer une petite pique... à laquelle Sarah a réagi en accusant son ex de "manipulation, profit, mytho".

Jonathan Matijas règle ses comptes avec Sarah Lopez

De quoi faire bondir l'ex de Camille Froment, qui a tenu à régler ses comptes en story Instagram : "Ça fait 6 mois que tu balances les choses les plus horribles à mon sujet. Et je dis jamais rien, je réagis pas parce que au départ je me dis que c'est la réaction d'une femme piquée qui a du mal à accepter d'avoir été quittée. Donc tu vois je prends sur moi et je te laisse débiter toutes les choses dégueulasses que tu dis à mon sujet". Il ne comprend pas toute cette haine : "Je trouve que cet acharnement, ça commence à faire beaucoup, l'excuse de la femme blessée, elle tient plus. T'es juste une rageuse qui ne supporte pas l'idée que je ne la calcule pas (...) Mis à part ce petit pique concernant la pâtisserie, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous allez être heureux, je vous souhaite tout de bon".

"T'es juste une rageuse qui ne supporte pas l'idée que je ne la calcule pas"

Très remonté, celui qui a annoncé sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 6 ajoute : "Qu'est-ce que je viens foutre au milieu de tout ça ? Tu tu sens obligée après 6 mois de rupture et alors que tu es avec ton mec, d'encore parler de moi et me tacler, honnêtement je ne sais pas comment il fait, moi à sa place je l'aurais mal pris mais il doit pas être très jaloux", avant de conclure par "Déconnecte-moi (...) oublie-moi, ne parle plus de moi. On ne se ressemble en rien".