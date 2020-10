Mélanie (10 couples parfaits 4) toujours en couple avec Adrien Laurent ? Elle répond

Quels couples sont encore ensemble depuis le tournage de 10 couples parfaits 4 ? Eh bien, pas beaucoup. Si on fait les comptes, Kellyn et Anthony Alcaraz sont séparés, tout comme Dita et Bryan ainsi que Anissa et Krys. Seuls Sebydaddy et Léa Mary sont toujours in love, mais qu'en est-il de Mélanie et Adrien Laurent ? Comme pas mal d'entre vous s'en doutent, les deux candidats ont rompu après l'aventure sur TFX.

Adrien Laurent et Mélanie toujours en couple ?

C'est l'ex-participante aux Marseillais VS Le reste du monde 4 qui a annoncé la fin de leur histoire en story sur Instagram : "On est en couple à la télé, dans 10 couples parfaits, mais à ce jour, nous ne sommes plus ensemble. Je ne regrette pas cette relation. C'est un garçon qui m'a énormément respecté et que j'ai énormément respecté aussi. (...) Ça a été vraiment une relation sincère et dans le respect le plus total."

Mélanie Orl confie ensuite que Adrien Laurent, qui a parlé de son attirance pour son ex en interview avec PRBK, et elle en diront plus sur leur relation actuelle après la diffusion de 10 couples parfaits 4. Au moins, il n'y a plus de suspense sur leur couple, c'est déjà pas mal !

"Quelqu'un est entré dans mon coeur"

Adrien Laurent et Mélanie ne sont donc plus ensemble, mais l'ex-candidate de L'Île de la tentation n'est plus célibataire actuellement : "Je crois bien que quelqu'un est entré dans mon coeur", a-t-elle partagé en story Insta. Aurait-elle retrouvé l'amour sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6 ? Affaire à suivre.