Emma (Les Princes et les princesses de l'amour 3) séparée de Thibault : elle explique leur rupture

Alors qu'Emma espérait repartir des Princes et les princesses de l'amour 3 avec le meilleur pote de Benjamin Samat, Nicolas Ferrero, elle a finalement été éliminée par le beau gosse face à Leya, avec qui il a quitté l'émission en couple, et Mélanie de L'Île de la tentation. Après le tournage, la candidate s'est fortement rapprochée de Thibault, le prétendant de Milla Jasmine dans la même saison : "ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se connaît et quelques mois qu'on est ensemble, ce n'est que le début d'une belle histoire", a confié Emma pour officialiser leur relation.

Emma parle de sa rupture avec Thibault

Une belle histoire aujourd'hui terminée... Vous vous en doutiez sûrement puisque Thibault et Emma ne se sont pas affichés ensemble sur les réseaux sociaux depuis longtemps et l'ex-prétendante de Nicolas Ferrero se dévoile toujours seule sur ses TikTok. Du coup, que s'est-il passé ? "Je voyais plus profond que ça, mais apparemment, j'étais toute seule dans mon délire (...) On était en couple, j'ai vu sa famille et ses amis. Il est aussi venu chez moi, il a vu ma famille. Après, il y a eu le Covid et là, plus de nouvelles", explique Emma en interview avec Sam Zirah.

Emma Keitman donne ensuite un peu plus de détails : "Il m'a fait perdre confiance en moi (...) Il a monté ma famille contre moi. Même mes amis me disaient que quelque chose clochait. Il me rabaissait, il était supérieur à moi. (...) On avait l'impression qu'il se forçait, à sourire ou autre et puis, il était toujours sur son tel."

"Il m'a trompée avec plus de 10 filles"

En plus de tout ça, Thibault a été infidèle à Emma, mais l'histoire est allée encore plus loin : "il m'a trompée avec plus de 10 filles. C'est un pervers narcissique, mais il sait peut-être pas qu'il fait du mal autour de lui (...) Il a été chiné avec une fille juste avant le Covid et il me parlait en même temps pour me dire 'je suis plus où j'en suis' (...) Il était juste avec moi pour la télé, clairement. J'ai su qu'il me trompait parce qu'une personne de son entourage me l'a dit, m'a envoyé des screens. Il a chiné toutes les filles de télé, il leur a envoyé un message." Lesquelles ? Aurélie Preston, Stéphanie Clerbois, Yamina ou encore Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5).