Emma (Les Princes et les princesses de l'amour 3) et Thibault en couple : ils officialisent ❤️

Dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Emma et Thibault ont connu pas mal de rebondissements. Si au départ, Emma était le coup de coeur de Nicolas, ce dernier l'a finalement délaissé pour Leya, avec qui il n'est plus en couple aujourd'hui, et a décidé de l'éliminer... après l'avoir embrassée. Thibault, lui, a rapidement tapé dans l'oeil de Milla Jasmine sauf que l'arrivée de l'ex de la candidate, Mujdat, a changé la donne. Les deux prétendants sont donc repartis célibataires de l'aventure.

"Ce n'est que le début d'une belle histoire"

Et comme le destin fait parfois bien les choses, Emma et Thibault se sont revus après leur départ des Princes et les princesses de l'amour 3 et n'ont pas perdu le feeling qu'ils ont apparemment eu dans le programme de W9.

Depuis, leur histoire a d'ailleurs pas mal évolué puisqu'ils sont aujourd'hui en couple comme ils l'ont fait savoir sur Instagram : "Les circonstances de la vie sont parfois bien faites.. Je poste cette photo en me disant que je n'ai peut être pas trouvé l'amour avec mon prince mais qu'il n'était pas si loin de moi au final En plus si l'un de nous deux n'avait pas participé au tournage, on se serait jamais rencontré.. Aujourd'hui ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se connaît et quelques mois qu'on est ensemble, ce n'est que le début d'une belle histoire", a confié l'ex-prétendante de Nicolas.