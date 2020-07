La Villa des Coeurs Brisés 6 : tournage, destination... les premières infos

Qui sera au casting de La Villa des Coeurs Brisés 6 ? Le nom des candidats reste pour le moment un mystère, mais selon le compte Instagram @solife_gossip, Alix (l'ex de Benjamin Samat), Chani et Virgil (Les Anges 12), Marvin Tillière, Lou (The Circle France), Nani (l'ex de Fanny Salvat), Liam Di Benedetto, Kelly et Neymar ou encore Kentin, l'ex de Sephora vu dans Les Anges 11, seraient de la partie. Leur présence n'est bien évidemment pas encore officielle.

Un tournage en septembre pour La Villa des Coeurs Brisés 6

En attendant, le big boss de Ah! Productions vient d'annoncer que le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6 débutera en septembre et aura lieu en France pour la première fois (merci le coronavirus) : "la nouvelle saison de 'La Villa des coeurs brisés' aurait déjà dû être tournée et à l'antenne sur TFX dès la rentrée de septembre. Nous avons dû nous réorganiser car la plupart de nos productions sont tournées à l'étranger. (...) Nous allons finalement tourner la nouvelle saison de "La Villa" dans le sud de la France en septembre et nous espérons enchaîner avec 'La bataille' à Saint-Domingue où se trouve notre site de production", a expliqué Antoine Henriquet à TV Mag.

Le patron se confie ensuite sur les mesures sanitaires qui devront être appliquées : "nous allons appliquer des règles de confinement préalables et de tests très poussés comme peuvent le faire nos confrères de Banijay. Ce sont des mesures sérieuses proposées par des médecins qui nous semblent être les bonnes."

"Nous aurions dû tourner la saison 3 de la JLC Family durant le printemps"

Et qu'en est-il des autres programmes comme Mamans et célèbres ou encore JLC Family, avec Laurent et Jazz ? "Pour 'Mamans et célèbres', nous sommes moins impactés car nous travaillons avec des équipes réduites qui respectent le protocole sanitaire à savoir le masque, la distanciation et le gel hydro alcoolique. Il n'y a pas de promiscuité comme pour 'La Villa' ou 'La bataille des couples' (...) Quant à la 'JLC Family', nous aurions dû tourner la saison 3 durant le printemps. Dubaï vient de rouvrir et nous allons attendre un petit peu pour envisager un tournage en septembre ou en octobre si tout va bien"